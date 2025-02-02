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Экономика

Суд обязал 88-летнюю незрячую квартировладелицу подписать договор "Расселение-Застройка"

Недвижимость
Судебные решения
время публикации: 02 февраля 2025 г., 22:57 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 22:58
Суд обязал 88-летнюю незрячую квартировладелицу подписать договор "Расселение-Застройка"
AP Photo/Jean-Francois Badias

Инспектор недвижимости Тель-Авивского округа, являющаяся судебной инстанцией в вопросах, связанных с недвижимостью, удовлетворила иск квартировладельцев в здании на улице Лесин в Тель-Авиве, и обязала их 88-летнюю незрячую соседку подписать договор о расселении и застройке ("Пинуй-Бинуй").

Женщина отказывалась подписать договор, утверждая, что на текущий момент она прекрасно ориентируется в своем доме, тогда как переезд в сменную квартиру, а затем возвращение в новую лишит ее значительной степени самостоятельности.

В своем решении инспектор постановила, что, учитывая ветхость дома, построенного без учета стандартов сейсмоустойчивости и не имеющего защищенных помещений, нет сомнений в необходимости реализации проекта.

Вместе с тем, она обязала других квартировладельцев и застройщика найти для женщины две опции для аренды временного жилья в максимальной близости к зданию, с тем, чтобы она могла выбрать одну из них.

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