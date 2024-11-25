Пара новых репатриантов заставила Booking заплатить за ложное описание забронированного номера

Пара новых репатриантов, забронировавшая на платформе Booking номер в одном из тель-авивских отелей, приехав в отель обнаружила полное несоответствие полученного тому, что было в описании.

Вместо уютного комфортабельного номера в центре Тель-Авива пара получила комнату, полную плесени и пропахшую сигаретами, а главное – не имеющую ничего общего с изображениями, загруженными отелем на Booking.

Пара обратилась в суд по мелким искам, потребовав возврата денег и компенсации и у отеля, и у Booking. Адвокаты интернет-платформы настаивали, что Booking только предоставляет платформу для отелей и туристов, и не несет ответственности за достоверность информации, однако судья Рои Шахар их позицию не принял, сообщает The Marker.

Согласно судебному решению, очевидно, что Booking не может проверять все миллионы отелей и апартаментов по всему миру, с которыми она сотрудничает, однако платформа не предпринимает вообще никаких мер для проверки подлинности публикуемой на ней информации, пусть даже выборочных, хотя по своим функциям имеет статус, не уступающий статусу туристических агентств.

Судья Клайн подчеркнул, что каждый случай должен рассматриваться в отдельности, однако в случаях крайнего несоответствия между тем, что представлено на платформе, и тем, что клиент получает в итоге, Booking несет часть ответственности.

По решению суда, супруги получат 10000 шекелей компенсации, из которых Booking заплатит 4000 шекелей, а остальное должен будет выплатить отель.