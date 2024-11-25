Овощные консервы в Израиле подорожают: "Яхин" и "Бейт а-Шита" представили новые прейскуранты

Компания "Занлаколь", которой принадлежит бренд овощных консервов "Яхин", и компания "Бейт а-Шита" разослали на этой неделе ритейлерам новые прейскуранты.

Консервы "Яхин" подорожают в среднем на 6%, однако цены на отдельные позиции вырастут на 10%. Цены на томатные консервы "Яхин" не изменятся.

"Бейт а-Шита" повышает цены на консервированные огурцы и маслины на 9%.

Напомним, что в мае этого года прекратил свое существование один из основных игроков на рынке производства консервированных овощей – завод "При Галиль".