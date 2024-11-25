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Овощные консервы в Израиле подорожают: "Яхин" и "Бейт а-Шита" представили новые прейскуранты

Потребление
время публикации: 25 ноября 2024 г., 07:40 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 07:40
Овощные консервы в Израиле подорожают: "Яхин" и "Бейт а-Шита" представили новые прейскуранты
Photo by Michael Giladi/ Flash90

Компания "Занлаколь", которой принадлежит бренд овощных консервов "Яхин", и компания "Бейт а-Шита" разослали на этой неделе ритейлерам новые прейскуранты.

Консервы "Яхин" подорожают в среднем на 6%, однако цены на отдельные позиции вырастут на 10%. Цены на томатные консервы "Яхин" не изменятся.

"Бейт а-Шита" повышает цены на консервированные огурцы и маслины на 9%.

Напомним, что в мае этого года прекратил свое существование один из основных игроков на рынке производства консервированных овощей – завод "При Галиль".

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