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Экономика

СМИ: Греция хочет израильские системы ПРО, не находящиеся на вооружении ЦАХАЛа

Оборонка
ПРО
время публикации: 25 ноября 2024 г., 10:44 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 10:44
Система Spyder
Пресс-служба концерна Rafael

Греческие СМИ публикуют новые подробности по поводу обращения Греции к Израилю за созданием систем противоракетной обороны на общую сумму 2 миллиарда евро.

Хотя в изначальных сообщениях говорилось о "Железном куполе", в данном случае речь идет скорее о доктрине построения противоракетной обороны, а не о конкретной израильской системе ПРО.

Новые публикации говорят о намерении закупить системы ПРО "Барак MX" производства "Израильской авиационной промышленности" для защиты материковой Греции, и систем Spyder производства концерна "Рафаэль" для защиты островов.

Обе системы пользуются спросом в мире, однако не находятся на вооружении Армии обороны Израиля. В числе операторов "Барак MX" – Марокко и Азербайджан, а Spyder находится на вооружении Азербайджана, Чехии, Сингапура, ОАЭ.

Подписание договора на государственном уровне ожидается в январе 2025 года.

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 ноября 2024

Греция готова заплатить Израилю 2 млрд евро за разработку собственного "Железного купола"