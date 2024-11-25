СМИ: Греция хочет израильские системы ПРО, не находящиеся на вооружении ЦАХАЛа

Греческие СМИ публикуют новые подробности по поводу обращения Греции к Израилю за созданием систем противоракетной обороны на общую сумму 2 миллиарда евро.

Хотя в изначальных сообщениях говорилось о "Железном куполе", в данном случае речь идет скорее о доктрине построения противоракетной обороны, а не о конкретной израильской системе ПРО.

Новые публикации говорят о намерении закупить системы ПРО "Барак MX" производства "Израильской авиационной промышленности" для защиты материковой Греции, и систем Spyder производства концерна "Рафаэль" для защиты островов.

Обе системы пользуются спросом в мире, однако не находятся на вооружении Армии обороны Израиля. В числе операторов "Барак MX" – Марокко и Азербайджан, а Spyder находится на вооружении Азербайджана, Чехии, Сингапура, ОАЭ.

Подписание договора на государственном уровне ожидается в январе 2025 года.