Исследование: водители и пассажиры Tesla в США гибнут в ДТП чаще других

Анализ данных американского Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA), проведенный сайтом iSeeCars, что у водителей и пассажиров автомобилей Tesla наиболее высокие шансы погибнуть в ДТП со смертельным исходом в США.

Исследование охватывало данные о ДТП за период с 2017 по 2022 годы и автомобили 2018-2022 годов выпуска, и учитывал гибель только водителей и пассажиров в автомобиле соответствующего бренда. То есть если автомобиль определенного бренда участвовал в ДТП со смертельным исходом, но в автомобиле никто не погиб, это ДТП не засчитывалось этому бренду.

Средний показатель по США составил 2,8 аварий, в которых погибли водитель или пассажиры автомобиля, в среднем на миллион миль пробега, у автомобилей Tesla этот показатель составляет 5,6 аварий.

На втором месте по уровню риска гибели – водители и пассажиры автомобилей Kia с показателем 5,5 аварий со смертельным исходом в среднем на миллион миль пробега. Далее следую Buick (4,9), Dodge (4,4) и Hyundai (3,9).

Среди отдельных моделей самой опасной для водителей и пассажиров является Hyundai Venue (13,9 аварий со смертельным исходом на миллион миль пробега). Далее идут Chevrolet Corvette (13,6), Mitsubishi Space Star (13,6), Porsche 911 и Honda CRV (по 13,2), Tesla Y (10,6).