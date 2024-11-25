ЦСБ изменит формат расчета индекса стоимости строительства

На следующей неделе консультативный комитет Общественного совета по статистике, в который входят представители Банка Израиля, министерства финансов, министерства строительства, объединения строительных подрядчиков и академии, проведет совещание касательно изменения механизма расчета индекса стоимости строительства.

Как сообщает "Глобс", на совещании будут рассматриваться давно озвучиваемые строительными подрядчиками утверждения, что индекс стоимости строительства, имеющий значительное влияние на цены на новое жилье, занижает влияние изменений в зарплате строительных рабочих.

В последний год расходы подрядчиков на зарплаты резко выросли вдвое из-за войны и запрета на наем рабочих из Палестинской автономии, что не нашло, по мнению подрядчиков, достаточного отражения в индексе. С начала года индекс вырос только на 2,3%, тогда как реальные расходы, по утверждению подрядчиков, выросли на 5% сверх этого.

Изменение удельного веса зарплат в индексе приведет к существенному росту индекса после его изменения, что, в свою очередь, существенно увеличит расходы тех, кто купил квартиру "на бумаге".