"Калькалист": компании хайтека ведут переговоры о расширении авиасообщения с США

Как сообщает издание "Калькалист", Штаб протеста израильского хайтека ведет переговоры о задействовании авиалинии между Нью-Йорком и Тель-Авивом в период с января по март. Согласно публикации, купить билеты сможет и широкая общественность, а цены будут соответствовать тем, что были до войны.

Инициатива стала ответом на множество обращений предпринимателей в сфере хайтека, которые жаловались, что вызванные военными действиями перебои в воздушном сообщении, а также высокие цены на билеты крайне отрицательно сказываются на бизнесе.

Источник в штабе сообщил "Калькалисту", что переговоры ведутся с тремя потенциальными авиаперевозчиками. Полеты будут совершаться трижды в неделю пассажирскими самолетами большой грузоподъемности.