x
31 октября 2024
|
последняя новость: 11:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 октября 2024
|
31 октября 2024
|
последняя новость: 11:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Калькалист": компании хайтека ведут переговоры о расширении авиасообщения с США

время публикации: 31 октября 2024 г., 11:25 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 11:29
"Калькалист": компании хайтека ведут переговоры о расширении авиасообщения с США
AP Photo/Alastair Grant

Как сообщает издание "Калькалист", Штаб протеста израильского хайтека ведет переговоры о задействовании авиалинии между Нью-Йорком и Тель-Авивом в период с января по март. Согласно публикации, купить билеты сможет и широкая общественность, а цены будут соответствовать тем, что были до войны.

Инициатива стала ответом на множество обращений предпринимателей в сфере хайтека, которые жаловались, что вызванные военными действиями перебои в воздушном сообщении, а также высокие цены на билеты крайне отрицательно сказываются на бизнесе.

Источник в штабе сообщил "Калькалисту", что переговоры ведутся с тремя потенциальными авиаперевозчиками. Полеты будут совершаться трижды в неделю пассажирскими самолетами большой грузоподъемности.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 августа 2024

Авиакомпании продолжают продлевать отмену полетов в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 августа 2024

Ryanair продлевает отмену авиасообщения с Израилем до 26 августа
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 апреля 2024

Авиакомпания Turkish Airline отложила еще на год возобновление полетов в Израиль