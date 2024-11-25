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Экономика

Польская авиакомпания LOT продлила отмену полетов в Израиль до середины декабря

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Авиация
время публикации: 25 ноября 2024 г., 19:57 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 19:57
Польская авиакомпания LOT продлила отмену полетов в Израиль до середины декабря
AP Photo/Czarek Sokolowski

Польская авиакомпания LOT сообщила, что возобновит полеты в Израиль не раньше 17 декабря. После указанной даты авиакомпания вновь вернется к обсуждению этого вопроса.

Европейские и американские авиакомпании, прекратившие летать в Израиль, продолжают откладывать возвращение. Из-за волны отмен Управление аэропортов Израиля приняло решение с 1 ноября перевести все международные рейсы в 3-й терминал. 1-й терминал, согласно этому решению, закрылся и возобновит работу не раньше 29 марта. Закрытие 1-го терминала, в котором обязательные сборы ниже, чем в 3-м, означает, что бюджетные авиакомпании, даже если бы они хотели возобновить рейсы в Тель-Авив, сделать этого не смогут по экономическим соображениям.

Экономика
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