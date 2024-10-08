В 2024 году турецкий экспорт в "Палестину" вырос в шесть раз, причина – эмбарго против Израиля

Согласно отчету, опубликованному Торговой ассамблеей Турции, в первые девять месяцев 2024 года объем торговли с палестинскими территориями вырос в шесть раз, достигнув 571,2 миллионов долларов.

При этом в январе-апреле рост составил всего 35% – до 49,4 млн. Однако затем вступило в силу запрет на торговлю с Израилем, который привел к взрывному росту турецко-палестинских торговых отношений, сообщают Arab News.

Депутат турецкого парламента от оппозиции Мустафа Йенероглу направил министру торговли Омеру Болату запрос, в котором попросил прокомментировать сообщения, согласно которым, грузы предназначены для Израиля, а палестинские компании выступают в качестве посредников.

Ранее министерство торговли Турции заявляло, что после вступления 2 мая в силу эмбарго против Израиля торговля с этим государством, составлявшая 7 миллиардов долларов в год, была полностью прекращена – до прекращения войны в секторе Газы.

Напомним, что согласно опубликованным в августе 2024 года данным турецкого объединения экспортеров, в июле 2024 года экспорт турецкой продукции в "государство Палестина" вырос в 12,8 раз по сравнению с прошлым годом – с 9,3 миллиона долларов до 119,6 миллиона долларов.

Практически вся прибавка к обычному экспорту в Палестинскую автономию состоит из экспорта стали, увеличившегося в 500 раз, цемента, увеличившегося в 4500 раз, автотранспорта, увеличившегося в 50 раз.

Столь резкий рост экспорта в "Палестину" вырос на фоне эмбарго на прямой экспорт в Израиль. Поскольку у Палестинской автономии нет своего порта, Турция сделала исключение из заперта на экспорт в Израиль для товаров, идущих "в Палестину". Палестинские торговцы берут комиссию в размере 5-8% от стоимости сделки, и заказывают в Турции товары на свое имя. После доставки товара в израильский порт товар просто меняет адресата.