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Экономика

Air Baltic отменила полеты в Израиль, LOT и Virgin продлевают отмену

время публикации: 24 сентября 2024 г., 20:33 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 20:36
Air Baltic отменила полеты в Израиль, LOT и Virgin продлевают отмену
Moshe Shai/Flash90

Латвийская авиакомпания Air Baltic, только неделю назад возобновившая полеты в Израиль, снова отменяет их, на этот раз по меньшей мере до 14 октября.

Польская авиакомпания LOT, отменившая полеты в Израиль накануне, продлила отмену по меньшей мере до конца сентября.

Virgin Atlantic продлевает отмену полетов в Израиль до субботы, 28 сентября.

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