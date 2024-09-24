Air Baltic отменила полеты в Израиль, LOT и Virgin продлевают отмену

Латвийская авиакомпания Air Baltic, только неделю назад возобновившая полеты в Израиль, снова отменяет их, на этот раз по меньшей мере до 14 октября.

Польская авиакомпания LOT, отменившая полеты в Израиль накануне, продлила отмену по меньшей мере до конца сентября.

Virgin Atlantic продлевает отмену полетов в Израиль до субботы, 28 сентября.