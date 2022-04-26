Сеть кафе "Арома" прекращает подачу шоколада в связи с подозрением на сальмонеллу
Популярная сеть кафе "Арома" объявила о прекращении подачи шоколада своим клиентам и об отзыве шоколада из всех своих филиалов.
Шаг "Аромы" также связан с обнаружением следов сальмонеллы на шоколадной фабрике "Илит" по производству шоколада в Ноф а-Галиле, из-за которого уже было объявлено об отзыве широкого ассортимента товаров компаний "Штраус" и Uniliver.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 26 апреля 2022
Шоколадный скандал: "Штраус" и Uniliver с задержкой отозвали десятки наименований продукции. Список
Шоколадный скандал: "Штраус" и Uniliver с задержкой отозвали десятки наименований продукции. Список