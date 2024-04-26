Предварительный прогноз: в мае бензин подорожает на 12 агорот за литр

Согласно предварительной оценке, основанной на текущих ценах на нефть и курсе шекеля к доллару США, 1 мая цены на бензин в Израиле вырастут в пятый раз подряд.

Ожидается, что подорожание составит 12 агорот за литр бензина, который будет стоить 7,84 шекеля при самообслуживании. С добавкой стоимости обслуживания стоимость литра бензина превысит 8 шекелей, сообщает 13-й канал ИТВ.