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Предварительный прогноз: в мае бензин подорожает на 12 агорот за литр

время публикации: 26 апреля 2024 г., 07:23 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 07:23
Предварительный прогноз: в мае бензин подорожает на 12 агорот за литр
Kobi Gideon / Flash90

Согласно предварительной оценке, основанной на текущих ценах на нефть и курсе шекеля к доллару США, 1 мая цены на бензин в Израиле вырастут в пятый раз подряд.

Ожидается, что подорожание составит 12 агорот за литр бензина, который будет стоить 7,84 шекеля при самообслуживании. С добавкой стоимости обслуживания стоимость литра бензина превысит 8 шекелей, сообщает 13-й канал ИТВ.

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