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Экономика

Минфин планирует отменить пошлину на мед перед осенними праздниками

время публикации: 26 августа 2024 г., 22:48 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 22:48
Минфин планирует отменить пошлину на мед перед осенними праздниками
Пресс-служба минздрава Израиля

Министерство финансов опубликовало для ознакомления общественности проект указа о временной отмене пошлины на импорт меда в упаковках до 1,5 килограммов.

Срок действия указа – три месяца. Размер пошлины составляет 16,6 шекеля за килограмм, но не более 255% от стоимости товара. Ожидаемый недобор налогов в связи с указом – 320 тысяч шекелей.

В отличие от прошлых лет, на этот раз беспошлинный импорт не будет обусловлен продажей части импортируемого меда по фиксированным низким ценам.

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