В год войны в Израиле наблюдался резкий рост спроса на велосипеды

Согласно данным Налогового управления, в 2024 году в Израиль было импортировано 354,4 тысячи велосипедов без электропривода, что на 27% больше показателя 2023 года и на 41% больше показателя 2022 года, сообщает "Калькалист".

По оценкам специалистов, резкий рост стал следствием года войны, когда большему числу израильтян требовалась возможность выйти из дома и проветриться.

Схожее явление, только в еще большем масштабе, наблюдалось в 2021 году, когда после снятия карантинов было продано 564 тысячи велосипедов, что является абсолютным рекордом, который вряд ли будет побит в обозримом будущем.

В то же время импорт электровелосипедов и электросамокатов только повторил показатель 2022 года – чуть больше 43 тысяч единиц. Рекорд, 53 тысячи единиц, был также установлен в 2021 году.