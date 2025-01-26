Расписание возвращения авиакомпаний в Израиль

За последнюю неделю резко увеличилось количество иностранных авиакомпаний, объявивших о возобновлении полетов в Израиль.

Кто уже летает в Израиль

Cамолеты авиакомпаний Fly Dubai, Etihad, Ethiopian Airlines, Tarom, HiSci, BlueBird, Tus, FlyOne, Georgian Airways, Smartwings, Cyprus Airways, "Узбекские авиалинии", Qanot Sharq, "Рэд Вингс", "Азимут" и Hinan Airlines не прекращали авиасообщение с Израилем даже во время войны.

С ноября по сегодняшний день в Израиль вернулись авиакомпании AZAL, Aegean, Air Europa, Wizz Air, LOT, Air Bulgaria, Air Seychelles и Air France.

Заявленное расписание возвращения авиакомпаний

29 января возобновляет полеты в Израиль авиакомпания Transavia.

1 февраля в Израиль возвращаются Lufthansa и ее "дочки" – Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings и ITA.

2 марта должна возобновить полеты в Израиль Air India.

2 апреля вернется первая американская авиакомпания Delta Airlines.

5 апреля возвращается British Airways.

1 июня возобновит полеты EasyJet.

Авиакомпания Ryanair должна возобновить полеты летом, но точная дата возвращения не называлась.

Среди компаний, все еще не вернувшихся на израильские маршруты – Air Canada, United Airlines, TAP, Virgin Atlantic, KLM, Air Baltic, Emirates, Singapore Airlines, Air Korea.