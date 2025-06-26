Разрешено к публикации: американские дозаправщики участвовали в операции "Народ как лев"

Военная цензура разрешила к публикации информацию об активном участии американских самолетов-дозаправщиков в операции "Народ как лев", проводившейся Израилем против иранских ядерных и ракетных объектов.

Американская помощь существенно облегчила работу израильских ВВС, располагающих маленьким парком устаревших дозаправщиков. Новые дозаправщики, купленные в 2021 году, ЦАХАЛ должен получить только в конце 2025 года.