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Экономика

Разрешено к публикации: американские дозаправщики участвовали в операции "Народ как лев"

Война с Ираном
Авиация
США
время публикации: 26 июня 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 09:34
Разрешено к публикации: американские дозаправщики участвовали в операции "Народ как лев"
Wikipedia.org. USAF / Christopher Okula

Военная цензура разрешила к публикации информацию об активном участии американских самолетов-дозаправщиков в операции "Народ как лев", проводившейся Израилем против иранских ядерных и ракетных объектов.

Американская помощь существенно облегчила работу израильских ВВС, располагающих маленьким парком устаревших дозаправщиков. Новые дозаправщики, купленные в 2021 году, ЦАХАЛ должен получить только в конце 2025 года.

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