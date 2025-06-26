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Экономика

"Эль-Аль" возобновил свободную продажу билетов

Авиация
El Al
время публикации: 26 июня 2025 г., 09:02 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 09:02
"Эль-Аль" возобновил свободную продажу билетов
Moshe Shai/FLASH90

Крупнейшая израильская авиакомпания "Эль-Аль" объявила о возобновлении свободной продажи билетов на рейсы в Израиль и из Израиля.

Клиенты, которые ещё не были размещены на эвакуационные рейсы в Израиль и имеют билеты на отмененные рейсы авиакомпаний "Эль Аль" или "Сан Дор", должны обратиться в сервисный центр или к турагентам (для тех, кто бронировал через агента) для размещения на альтернативный рейс без дополнительной платы (для рейсов, вылетающих из того же региона, откуда был отменён их рейс: Европа, США/Дальний Восток).

Клиенты, имеющие авиабилеты на рейсы с 29 июня и далее (и клиенты "Сан Дор" с 1 июля), могут проверить статус своего рейса в разделе "Управление бронированием" на сайте "Эль Аль" или у турагентов.

Клиенты, имеющие авиабилеты "Эль Аль" или "Сан Дор" с вылетом до 15 июля, могут отменить свой билет (не позднее, чем за 72 часа до вылета) и получить ваучер для будущего использования. Ваучеры действительны в течение двух лет.

Экономика
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