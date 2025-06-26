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Экономика

Мэрию Нацерета возглавит фигурант дела "Холиленд"

МВД
Муниципалитеты
время публикации: 26 июня 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 13:15
Мэрию Нацерета возглавит фигурант дела "Холиленд"
Ben Kelmer/Flash90

Главой комиссии, которая будет управлять муниципалитетом Нацерета вместо муниципального совета, назначен 75-летний Яаков Эфрати.

Эфрати имеет тесные связи с руководством партии ШАС. Он должен был быть назначен гендиректором МВД еще в конце 1980-х, когда министерство возглавлял Арье Дери.

В 1989 году занял должность казначея в муниципалитете Иерусалима, в 1995 стал гендиректором столичной мэрии, в 1996 году в итоге стал гендиректором МВД, когда министром стал Элиягу Свиса из ШАСа. В 1999 году перешел вместе со Свисой в министерство инфраструктуры. В 2002 году возглавил Земельное управление, в 2008 году – Израильскую железнодорожную компанию.

В 2010 году Эфрати был арестован по подозрению в получении взятки в рамках дела "Холиленд". В 2014 году был оправдан за недостатком улик.

Экономика
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