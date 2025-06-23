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Израиль

Мэр Нацерета снят с должности, в город будет назначена управляющая комиссия

время публикации: 23 июня 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 22:38
Мэр Нацерета снят с должности, в город будет назначена управляющая комиссия
Yonatan Sindel/Flash90

Министр внутренних дел Моше Арбель подписал указ об отстранении от должности мэра Нацерета Али Салема и о роспуске муниципального совета в связи с их неспособностью исполнять свои обязанности.

В город будет назначена управляющая комиссия во главе с представителем министра внутренних дел.

Из-за проблем с управлением долги Нацерета достигли 200 миллионов шекелей, в связи с чем работники муниципалитета не получают зарплату, а жители города – базовые услуги, такие как уборка улиц и вывоз мусора.

Израиль
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