Мэр Нацерета снят с должности, в город будет назначена управляющая комиссия

Министр внутренних дел Моше Арбель подписал указ об отстранении от должности мэра Нацерета Али Салема и о роспуске муниципального совета в связи с их неспособностью исполнять свои обязанности.

В город будет назначена управляющая комиссия во главе с представителем министра внутренних дел.

Из-за проблем с управлением долги Нацерета достигли 200 миллионов шекелей, в связи с чем работники муниципалитета не получают зарплату, а жители города – базовые услуги, такие как уборка улиц и вывоз мусора.