Мэр Нацерета снят с должности, в город будет назначена управляющая комиссия
время публикации: 23 июня 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 22:38
Министр внутренних дел Моше Арбель подписал указ об отстранении от должности мэра Нацерета Али Салема и о роспуске муниципального совета в связи с их неспособностью исполнять свои обязанности.
В город будет назначена управляющая комиссия во главе с представителем министра внутренних дел.
Из-за проблем с управлением долги Нацерета достигли 200 миллионов шекелей, в связи с чем работники муниципалитета не получают зарплату, а жители города – базовые услуги, такие как уборка улиц и вывоз мусора.