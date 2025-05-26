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Экономика

Объем ипотек с задержкой выплат вырос на 16% за полгода

Недвижимость
Банк Израиля
время публикации: 26 мая 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 07:32
Объем ипотек с задержкой выплат вырос на 16% за полгода
Flash90 Yonatan Sindel/Flash90

Согласно данным Банка Израиля, в апреле 2025 года сумма ипотечных ссуд, по которым были задержаны выплаты, составила 3,6 миллиарда шекелей, что на 16% больше этого показателя в сентябре 2024 года.

За этот же период общая сумма ипотечных ссуд выросла только на 4,3%. Доля проблемных ипотек от общей суммы ипотек выросла с 0,53% до 0,59%. Следует отметить, что на данный момент этот показатель далек от рекорда, установленного в пик пандемии коронавируса, когда он достиг 0,8%.

Проблемной считается ипотека, задержки выплат по которой превышают 90 дней.

Наибольший рост отмечен в ссудах, выданных под залог квартир стоимостью от 2 до 4 миллионов шекелей.

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