Объем ипотек с задержкой выплат вырос на 16% за полгода

Согласно данным Банка Израиля, в апреле 2025 года сумма ипотечных ссуд, по которым были задержаны выплаты, составила 3,6 миллиарда шекелей, что на 16% больше этого показателя в сентябре 2024 года.

За этот же период общая сумма ипотечных ссуд выросла только на 4,3%. Доля проблемных ипотек от общей суммы ипотек выросла с 0,53% до 0,59%. Следует отметить, что на данный момент этот показатель далек от рекорда, установленного в пик пандемии коронавируса, когда он достиг 0,8%.

Проблемной считается ипотека, задержки выплат по которой превышают 90 дней.

Наибольший рост отмечен в ссудах, выданных под залог квартир стоимостью от 2 до 4 миллионов шекелей.