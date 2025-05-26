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Экономика

Минтранс заключил договор с "Бикурофе" для выдачи парковочных талонов для инвалидов

время публикации: 26 мая 2025 г., 23:31 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 23:31
Минтранс заключил договор с "Бикурофе" для выдачи парковочных талонов для инвалидов
Arie Leib Abrams/Flash90

Выдача парковочных талонов для инвалидов, полностью остановленная в январе 2025 года из-за вскрытия случаев массового мошенничества, возобновится в ближайшие недели.

Министерство транспорта заключило договор о проведении проверок с целью выдачи парковочных талонов для инвалидов с сетью медицинских клиник "Бикурофе".

Напомним, что в период с 2020 по 2024 год количество парковочных талонов для инвалидов увеличилось с 90 тысяч до 600 тысяч. Таким образом, инвалидный талон был у каждого 6го израильского автомобиля.

Такой парковочный тало освобождает от платы за парковку на сине-белых парковочных местах и в больницах. Кроме того, сбор за лицензирование автомобиля сокращается с нескольких тысяч шекелей (в зависимости от стоимости автомобиля) до 29 шекелей.

В 2024 году полиция начала расследование подозрений на мошенничество при выдаче парковочных талонов для инвалидов.

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 февраля 2025

Минтранс предупредил о задержке в выдаче новых инвалидных парковочных карт