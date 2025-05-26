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Экономика

Минтранс хочет избежать подорожания общественного транспорта за счет качества обслуживания

время публикации: 26 мая 2025 г., 22:40 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 22:40
Минтранс хочет избежать подорожания общественного транспорта за счет качества обслуживания
Chaim Goldberg/Flash90

В конце апреля 2025 года базовая стоимость проезда в общественном транспорте резко выросла для финансирования льготного проезда для различных групп населения.

В июле проезд должен подорожать снова из-за привязки к индексу потребительских цен.

Как сообщает "Кан Хадашот", в министерстве транспорта пытаются изыскать способы избежать этого подорожания.

Одним из рассматриваемых вариантов является перенос индексации на следующий год. Другим вариантом является финансирование индексации из бюджета, предназначенного для улучшения качества работы общественного транспорта – финансирования дополнительных выходов автобусов и поездов на маршруты.

Следует отметить, что в 2023-2024 годах минтранс во главе с Регев уже дважды прибегал к этому трюку, использовав бюджет в размере 400 миллионов шекелей на два года, предназначенный для улучшения работы общественного транспорта, на другие цели.

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