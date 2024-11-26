Эхуд Ольмерт отсудил у соседей крышу и 20 тысяч шекелей

Бывший глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт и его супруга Ализа Ольмерт добились победы в длившемся шесть лет судебном разбирательстве с соседями по дому, в котором они купили пентхауз.

Иск супругов Ольмерт касался права пользования крышей здания, на которой соседи без разрешения создали зону отдыха. Экс-премьеру с супругой удалось доказать суду, что крыша должна принадлежать им.

Кроме того, суд обязал соседей выплатить Ольмерту 20 тысяч шекелей судебных расходов.