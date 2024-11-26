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Экономика

Эхуд Ольмерт отсудил у соседей крышу и 20 тысяч шекелей

Судебные решения
Недвижимость
время публикации: 26 ноября 2024 г., 21:38 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 21:38
Эхуд Ольмерт отсудил у соседей крышу и 20 тысяч шекелей
Avshalom Sassoni/Flash90

Бывший глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт и его супруга Ализа Ольмерт добились победы в длившемся шесть лет судебном разбирательстве с соседями по дому, в котором они купили пентхауз.

Иск супругов Ольмерт касался права пользования крышей здания, на которой соседи без разрешения создали зону отдыха. Экс-премьеру с супругой удалось доказать суду, что крыша должна принадлежать им.

Кроме того, суд обязал соседей выплатить Ольмерту 20 тысяч шекелей судебных расходов.

Экономика
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