Эхуд Ольмерт отсудил у соседей крышу и 20 тысяч шекелей
время публикации: 26 ноября 2024 г., 21:38 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 21:38
Бывший глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт и его супруга Ализа Ольмерт добились победы в длившемся шесть лет судебном разбирательстве с соседями по дому, в котором они купили пентхауз.
Иск супругов Ольмерт касался права пользования крышей здания, на которой соседи без разрешения создали зону отдыха. Экс-премьеру с супругой удалось доказать суду, что крыша должна принадлежать им.
Кроме того, суд обязал соседей выплатить Ольмерту 20 тысяч шекелей судебных расходов.