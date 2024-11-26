Рейтинг госструктур по качеству обслуживания: лидируют "Хеврат Хашмаль" и "Амидар"

Управление по рассмотрению жалоб населения при Государственном контролере опубликовало ежегодный рейтинг качества обслуживания клиентов государственными структурами.

Самую высокую оценку по качеству обслуживания получила Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль"), набравшая 84,4 балла из 100. На втором месте – жилищная компания "Амидар", на третьем - Ведомство национального страхования.

Худшие оценки по качеству обслуживания получили Налоговое управление, Земельное управление и Управление регистрации населения и миграции, набравшее 64,1 балла и занявшее последнее место.

При этом стоит отметить, что Управление регистрации населения и миграции получило одну из лучших оценок за фронтальное обслуживание, однако добраться до этого фронтального обслуживания или получить обслуживание удаленно – крайне проблематично. Худшее фронтальное обслуживание – у Земельного управления.

Индекс основан на обработке 34259 жалоб, поданных в Управление по рассмотрению жалоб за последние пять лет