FT: Саудовская Аравия намерена нарастить добычу нефти и готова к периоду низких цен

Саудовская Аравия готовится отказаться от неофициальной цели в 100 долларов за баррель нефти, чтобы вернуть свою долю рынка, даже если это приведет к снижению цен, сообщает Financial Times.

Согласно источникам, знакомым с позицией Саудовской Аравии, королевство намерено поддержать увеличение добычи ОПЕК+ 1 декабря, как и планировалось, несмотря на то что это может спровоцировать длительный период низких цен на нефть.

Доля рынка стран нефтяного картеля OPEC+ упала до рекордно низкого уровня после сокращения добычи с 2022 года и увеличения поставок из США, Канады, Бразилии и Гайаны. Согласно FT, в Эр-Рияде решили, что больше не будут уступать долю рынка и считают, что у королевства достаточно финансовых возможностей, включая валютные резервы и долговые инструменты, чтобы выдержать период низких цен.

Эксперты отмечают, что такой шаг Саудовской Аравии может привести к значительным изменениям на мировом нефтяном рынке. Это может повлиять на геополитическую ситуацию, экономику стран-производителей нефти и глобальные усилия по переходу к возобновляемым источникам энергии.