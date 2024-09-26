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Израиль получит от США пакет помощи в размере $8,7 млрд на "поддержку текущих военных усилий"

время публикации: 26 сентября 2024 г., 17:40 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 17:40
Израиль получит от США пакет помощи в размере $8,7 млрд на "поддержку текущих военных усилий"
AP Photo/Alex Brandon

Генеральный директор министерства обороны Израиля Эяль Замир завершил переговоры в Вашингтоне о пакете помощи от США. Пресс-служба министерства уведомляет: Израиль получит от США пакет помощи в размере $8,7 млрд на "поддержку текущих военных усилий".

В официальном сообщении не сказано о том, когда и какие вооружения получит Израиль в рамках данного пакета.

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