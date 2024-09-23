Пентагон сообщил об усилении своего контингента на Ближнем Востоке

На фоне эскалации конфликта между Израилем и "Хизбаллой" США приняли решение об усилении своего контингента на Ближнем Востоке. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Пэт Райдер, уточнив, что речь идет "небольшой группе американских военных", которая отправлена в качестве "меры предосторожности".

По данным агентства АР, в настоящее время на Ближнем Востоке находятся порядка 40 тысяч американских военнослужащих.

Кроме того, из порта Норфолка в сторону Красного моря выдвинулся авианосец USS Harry S. Truman. О том, что он отправится на выполнении миссии в Красном море было объявлено еще на прошлой неделе.