Пентагон сообщил об усилении своего контингента на Ближнем Востоке
время публикации: 23 сентября 2024 г., 22:07 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 22:11
На фоне эскалации конфликта между Израилем и "Хизбаллой" США приняли решение об усилении своего контингента на Ближнем Востоке. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Пэт Райдер, уточнив, что речь идет "небольшой группе американских военных", которая отправлена в качестве "меры предосторожности".
По данным агентства АР, в настоящее время на Ближнем Востоке находятся порядка 40 тысяч американских военнослужащих.
Кроме того, из порта Норфолка в сторону Красного моря выдвинулся авианосец USS Harry S. Truman. О том, что он отправится на выполнении миссии в Красном море было объявлено еще на прошлой неделе.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 сентября 2024