Сенаторы-республиканцы: США по-прежнему задерживают поставки Израилю некоторых видов вооружения

Сенаторы от Республиканской партии Том Коттон и Митч Макконнелл обвинили администрацию Байдена в том, что она по-прежнему задерживает поставки Израилю некоторых видов вооружений. В письме, отправленном в Белый дом 25 сентября, сенаторы написали, что Израиль до сих пор не получил авиабомбы Mk-84, используемые ЦАХАЛом для разрушения туннелей ХАМАСа, ударные вертолеты Apache и тяжелые бульдозеры D9.

В письме сенаторов, которое цитирует израильский сайт Jerusalem Post, указывается, что вертолеты Apache Израиль попросил еще в декабре прошлого года, когда возникла необходимость в них из-за войны в Газе, и теперь потребность в новых Apache возросла на фоне эскалации конфликта с "Хизбаллой".

Том Коттон и Митч Макконнелл также написали о том, что ЦАХАЛ нуждается в тяжелых бульдозерах D9, которые после установки на них дополнительной брони, используются израильскими военными для разминирования дорог и очистки территории.

Сенаторы в письме предупреждают, что дальнейшая задержка поставок ставит под угрозу жизни израильтян, увеличивает вероятность эскалации конфликта и наносит ущерб интересам национальной безопасности Америки. "Давно пора предоставить Израилю то, что ему необходимо для победы", – говорится в письме.