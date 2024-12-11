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Наука и Хайтек

Друзская команда предложила эффективное решение одной из серьезных проблем бронетанковых войск

Оборонка
Тель-Авив
Минобороны
Стартап
Университеты
время публикации: 11 декабря 2024 г., 19:02 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 19:40
Друзская команда предложила эффективное решение одной из серьезных проблем бронетанковых войск
Фото: Роман Гольд
Друзская команда предложила эффективное решение одной из серьезных проблем бронетанковых войск
Фото: Роман Гольд
Друзская команда предложила эффективное решение одной из серьезных проблем бронетанковых войск
Фото: Роман Гольд

В Тель-Авивском университете прошел саммит по оборонным технологиям DefenseTech – ведущее собрание экспертов в этой важной для нашей страны области. На саммите подробно рассматривались последние достижения в сфере оборонных технологий и разбирались практические примеры передовых израильских решений глобальных проблем безопасности.

В этом саммите приняли участие видные мировые лидеры из военных кругов, академических учреждений и оборонной промышленности. Саммит был организован Междисциплинарным исследовательским центром кибербезопасности Блаватника и воркшопом Юваля Неэмана при Тель-Авивском университете в сотрудничестве с Управлением оборонных исследований и разработок министерства обороны Израиля (МАФАТ).

В рамках саммита DefenseTech состоялся хакатон hackTAU на тему чрезвычайных ситуаций на поле боя. Хакатон был организован Тель-Авивским университетом в сотрудничестве с МАФАТ. Хакатон был посвящен памяти павших солдат Эйтана Остера, Омри Тамари, Шахара Коэна Мивтаха и Ади Малика Харба.

"Наверное, самый неожиданный момент сегодняшней конференции DefenseTech – одна из команд-победителей армейского хакатона, полностью состоящая из друзов, объединившихся для решения одной из важных проблем ЦАХАЛа на поле боя", – рассказал Роман Гольд, опубликовавший репортаж с конференции. – Большинство из нас привыкли видеть представителей друзской общины в мотопехотном батальоне "Херев" или других боевых частях ЦАХАЛа. Разумеется, это абсолютно стереотипное представление – и сегодняшний хакатон это убедительно доказал".

Речь идет об одной из трех команд-победителей – друзском коллективе, в который входят Маис Дакси, Салман Масуд, Васим Али и Рам Хер. Эта команда разработала систему очистки оптической камеры водителя бронемашин. Загрязнение камеры на поле боя крайне затрудняет управление танком или бронетранспортером, а ее очистка снаружи подвергает экипаж опасности.

Команда представила роликовую пленочную систему – оригинальное и эффективное решение для защиты оптики камер в полевых условиях. Решение представляет собой прозрачную пленку с протяжным механизмом, размещенную перед линзой камеры бронемашины. По мере загрязнения, пленку можно прокручивать, таким образом, линза всегда оказывается защищенной чистым и прозрачным участком пленки.

Наука и Хайтек
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