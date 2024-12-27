Компания НЕТА разослала 10000 уведомлений об экспроприации земли между Холоном и Петах-Тиквой

Государственная транспортная компания НЕТА, отвечающая за проект строительства метро в Гуш-Дане, разослала в декабре около 10000 уведомлений об экспроприации 600 дунамов недвижимости в районе между Холоном и Петах-Тиквой.

Речь идет об участках недвижимости вдоль пролегания маршрута линии метро М2. Основная часть уведомлений касается земли в районе Сгула в Петах-Тикве, где планируется строительство депо.

Ранее уже были разосланы 11 тысяч уведомлений об экспроприации недвижимости вдоль пролегания линий М1 и М3.

В общей сложности государству придется экспроприировать недвижимости на сумму 10 миллиардов шекелей.

Получившие письмо об экспроприации могут выбрать между двумя вариантами – быстрое получение компенсации в размере 125% от оценочной стоимости недвижимости с отказом от судебных разбирательств, или же получение компенсации в размере оценочной стоимости, но с возможностью оспаривания оценки в суде, что может привести к затягиванию получения денег.