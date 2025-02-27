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Экономика

Украина и Израиль возглавляют список стран, становившихся объектами DDoS-атак в 2024 году

Война в Украине
Хакеры
время публикации: 27 февраля 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 10:52
Украина и Израиль возглавляют список стран, становившихся объектами DDoS-атак в 2024 году
AP Photo/Elise Amendola

Согласно отчету американской компании кибербезопасности Radware, в 2024 году количество DDoS-атак (кибератак, призванных парализовать действие сайтов и серверов путем их перегрузки) выросло в 6 раз по сравнению с 2023 годом.

Чаще всего объектом DDoS-атак в прошлом году становилась Украина (2052 атаки), на втором месте – Израиль (1550 атак), на третьем месте – США.

В 2023 году Израиль занимал только четвертую позицию, уступая Индии, США и Украине.

В общей сложности 78% атак пришлось на Европу и Ближний Восток.

Большинство атак были осуществлены четырьмя хакерскими группами - пророссийской NoName057(16), "фрилансерской" Executor DDoS, продающей свои услуги желающим, пропалестинской RipperSec и пророссийской Cyber Army of Russia Reborn.

Авторы отчета также отмечают увеличение длительности и интенсивности атак в среднем на 37% и 120% соответственно. Основной целью DDoS-атак остаются компании связи, однако отмечен 5-кратный рост атак на финансовые учреждения и компании в сфере транспорта и логистики.

Экономика
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