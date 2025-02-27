2 марта бензин подешевеет на 8 агорот за литр

Министерство энергетики сообщило, что в ночь на воскресенье, 2 марта, стоимость литра бензина с октановым числом 95 в Израиле снизится на 8 агорот до 7,23 шекеля при самообслуживании.

Стоимость обслуживания по-прежнему составляет 24 агоры за литр.

Снижение последовало за двумя подряд повышениями цен на бензин в январе (8 агорот) и феврале (11 агорот).