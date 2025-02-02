Бензин в Израиле подорожал на 11 агорот за литр

Стоимость литра бензина с октановым числом 95 в Израиле выросла в воскресенье, 2 февраля, на 11 агорот и составила 7,31 шекеля при самообслуживании.

Стоимость обслуживания составляет 24 агоры за литр.

В Эйлате литр бензина подорожал на 9 агорот до 6,19 шекеля, а обслуживание стоит 20 агорот за литр.

Подорожание бензина связано с ростом цен на нефть, частично смягченным укреплением позиций шекеля по отношению к доллару США.