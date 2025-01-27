"Битуах Леуми" выплатил в 2024 году более 140 миллиардов шекелей платежей и пособий

Институт национального страхования ("Битуах Леуми") опубликовал данные, свидетельствующие о существенном росте сделанных ведомством в 2024 году платежей, главным образом, социальных пособий. Всего в 2024 году "Битуах Леуми" выплатил гражданам более 140 миллиардов шекелей.

Выплаты пожилым людям и выплаты по потере кормильцев составили в 2024 году 47,41 млрд шекелей (в сравнении с 44,96 млрд в 2023 году). На пособия по инвалидности и пособия детей-инвалидов в минувшем году было потрачено 32,02 млрд шекелей (в сравнении с 28,07 млрд в 2023 году).

На пособия по уходу "Битуах Леуми" выплатил в ушедшем году 18,6 млрд шекелей, в сравнении с 16,13 млрд годом ранее. Совокупные выплаты пособия на детей составили 10,07 млрд шекелей в сравнении с 9,66 млрд в 2023 году.

Пособия по родам, по уходу за ребенком и выплаты "Битуах Леуми" в больницы, избранные роженицами, достигли 10,2 млрд шекелей в 2024 году в сравнении с 9,71 млрд годом ранее.

Объем выплат пострадавшим во время работы составил 9,25 млрд шекелей в сравнении с 8,4 млрд годом ранее. Пособий по безработице было выплачено 6,37 млрд шекелей в 2024 году в сравнении с 5,57 млрд в 2023 году.

Пособия на передвижение (для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата и для инвалидов, которые не могут передвигаться самостоятельно) составили 1,96 млрд шекелей в сравнении с 1,77 млрд годом ранее.

На выплаты пострадавшим от вражеских действий (войн и терактов) "Битуах Леуми" израсходовал 2,46 млрд шекелей в сравнении с 0,57 млрд в 2022 году (до войны).

На пособия по прожиточному минимуму были потрачены 1,64 млрд шекелей в сравнении с 1,65 млрд шекелей в 2023 году. На финансирование реабилитации были потрачены 0,52 млрд шекелей в сравнении с 0,38 млрд в 2023 году. На выплаты пострадавшим при авариях израсходовано 0,04 млрд шекелей.

В "Битуах Леуми" ожидают дальнейшего роста этих платежей – в 2025 году расходы на различные социальные выплаты и пособия вырастут до 155 миллиардов шекелей, а к 2028 году – до 200 миллиардов. 50% выплачиваемых средств финансируется за счет взносов социального страхования, остальные 50% – из других налогов.

Социальные пособия это крупнейшая статья государственных расходов, поскольку у "Битуах Леуми" нет реальных резервов, и бюджет института нацстрахования интегрирован с государственным бюджетом. В связи с этим ожидается дальнейший рост налогов, чтобы финансировать социальные платежи и пособия.