Трамп заявил о подписании соглашения с Китаем. Пояснения министра торговли США

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил: "Мы вчера подписали соглашение с Китаем. Мы начинаем открывать Китай для себя – то, чего на самом деле никогда не могло бы произойти".

Министр торговли США Говард Лютник, комментируя слова Трампа, пояснил каналу Bloomberg TV, что речь идет о подписании два дня назад документа, который закрепляет рамочные договоренности по тарифам, согласованные ранее. Он отметил, что речь не идет о всеобъемлющей торговой сделке между США и КНР.

Трамп дал понять, что готовится торговое соглашение между США и Индией. "У нас есть план, возможно, с Индией – очень крупный план, – по которому мы собираемся открыть Индию", – заявил он.

24 июня Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что "Китай теперь сможет продолжать покупать нефть у Ирана", и выразил надежду, что "Китай начнет также покупать много нефти у США". Никаких дополнительных разъяснений Белым домом опубликовано не было. Напомним, что вторая администрация Трампа ввела санкции против нескольких китайских и гонконгских компаний, помогающих покупать и перерабатывать иранскую нефть в обход антииранских санкций. КНР является крупнейшим импортером иранской нефти.