Утверждено строительство новых населенных пунктов на севере
время публикации: 27 мая 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 10:59
Правительство Израиля утвердило инициативу министра строительства Ицхака Гольдкнопфа и министра поселенческой деятельности Орит Струк по строительству двух новых населенных пунктов на севере страны.
Один населенный пункт предлагается построить в региональном совете Мевоот-Хермон в Верхней Галилее, между Кирьят-Шмоной и Рош-Пиной.
Второй населенный пункт планируется возвести между перекрестком Голани и Кфар-Табором, в районе школы "Кадури".
На проектирование каждого населенного пункта выделены по 2 миллиона шекелей.