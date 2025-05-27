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Экономика

Утверждено строительство новых населенных пунктов на севере

Галилея
Недвижимость
время публикации: 27 мая 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 10:59
Утверждено строительство новых населенных пунктов на севере
Sraya Diamant/Flash90

Правительство Израиля утвердило инициативу министра строительства Ицхака Гольдкнопфа и министра поселенческой деятельности Орит Струк по строительству двух новых населенных пунктов на севере страны.

Один населенный пункт предлагается построить в региональном совете Мевоот-Хермон в Верхней Галилее, между Кирьят-Шмоной и Рош-Пиной.

Второй населенный пункт планируется возвести между перекрестком Голани и Кфар-Табором, в районе школы "Кадури".

На проектирование каждого населенного пункта выделены по 2 миллиона шекелей.

Экономика
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 мая 2025

Правительство продвигает строительство двух новых поселков в Галилее