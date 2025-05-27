Утверждено строительство новых населенных пунктов на севере

Правительство Израиля утвердило инициативу министра строительства Ицхака Гольдкнопфа и министра поселенческой деятельности Орит Струк по строительству двух новых населенных пунктов на севере страны.

Один населенный пункт предлагается построить в региональном совете Мевоот-Хермон в Верхней Галилее, между Кирьят-Шмоной и Рош-Пиной.

Второй населенный пункт планируется возвести между перекрестком Голани и Кфар-Табором, в районе школы "Кадури".

На проектирование каждого населенного пункта выделены по 2 миллиона шекелей.