Консервы, детское питание и авиабилеты: Баркат намерен объявить ЧП и ввести контроль цен

Министр экономики Нир Баркат направил министру финансов Бецалелю Смотричу письмо о намерении объявить чрезвычайное положение в экономике на основании Закона о защите прав потребителя.

Согласно закону, министр экономики имеет право на такой шаг только после консультации с министром финансов. Теперь у Смотрича есть неделя, чтобы отреагировать на письмо, в противном случае у Барката будут развязаны руки действовать по своему усмотрению.

Чрезвычайное положение в экономике может быть объявлено сроком на 45 дней с возможностью дальнейшего продления. После объявления ЧП министр экономики получает право вводить надзор за ценообразованием жизнеобеспечивающих товаров и услуг по всей стране или в отдельном районе, требовать от производителей и ритейлеров обоснований для повышения цен, и штрафовать за чрезмерное необоснованное повышение цен.

В случае, если чрезвычайное положение будет объявлено, под надзор будут взяты следующие товары и услуги:

Минеральная вода в бутылках 1-2 литра, рис, макаронные изделия, рапсовое масло, консервированный тунец, консервированная кукуруза, шоколадная паста, детское питание, пшеничная мука, безглютеновая мука, зубная паста, женские гигиенические прокладки, жидкое мыло, туалетная бумага, авиабилеты в Израиль.