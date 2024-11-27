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Экономика

Минтранс дал "Метрополину" две недели представить план улучшения обслуживания пассажиров

Транспорт
Мин.транспорта
время публикации: 27 ноября 2024 г., 07:35 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 07:35
Минтранс дал "Метрополину" две недели представить план улучшения обслуживания пассажиров
Фото NEWSru.co.il

Директор управления общественного транспорта в министерстве транспорта Идан Муалем направил автобусной компании "Метрополин" письмо с требованием в течение двух недель представить план улучшения качества обслуживания пассажиров.

План должен предусматривать улучшение параметров обслуживания до уровня, установленного в тендерах, за ближайшие полгода.

В письме Муалем отметил, что за два последних полугодия, по которым имеются результаты проверок, "Метрополин" занял последнее место по качеству обслуживания, имея наибольшее количество случаев опоздания автобусов и невыполнения рейсов.

При этом Муалем подчеркнул, что значительное количество жалоб на компанию поступало во всех регионах, в которых она работает – долина Оно-Эльад, Негев, а-Шарон и а-Шарон-Холон.

Экономика
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