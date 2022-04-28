The Marker: на шоколадной фабрике "Элит" год не было проверок полуфабриката на сальмонеллу

Согласно данным газеты The Marker, лаборатории компании "Штраус" проводили регулярную выборочную проверку на сальмонеллу готовой продукции в соответствии с регламентом министерства здравоохранения.

Однако проверка исходного полуфабриката в последний раз проводилась год назад, сообщает журналистка Ади Доврат-Мазариц. Как следствие, утром в среду компания снова расширила список отзываемых продуктов, попросив население не употреблять 350 наименований товаров с любым сроком годности, то есть всю продукцию завода "Элит".

При этом в "Штраус" до сих пор не смогли отследить источник зараженного шоколада.

В компании сообщили, что в связи с инцидентом регламент проведения лабораторных проверок будет изменен.

Напомним, что еще накануне компания утверждала, что зараженная продукция не покидала складов, и что отзыв продукции за два последних месяца был объявлен в целях предосторожности. Однако вскоре после этого лабораторные проверки выявили сальмонеллу в 2 пробах товаров, уже находившихся на прилавках магазина. Компания не сообщала, какие именно товары были заражены, однако позднее стало известно, что речь идет о вафлях "Рева ле-Шева" и печенье "Ад Хацот".