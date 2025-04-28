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Экономика

Управление лицензирования автотранспорта открыло возможность удаленного снятия автомобиля с учета

время публикации: 28 апреля 2025 г., 22:36 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 22:36
Управление лицензирования автотранспорта открыло возможность удаленного снятия автомобиля с учета
Государственное управление цифровых услуг

Управление лицензирования автомобильного транспорта расширило список услуг, которые оно предоставляет онлайн посредством личного кабинета на портале государственных услуг.

С сегодняшнего дня автовладельцы могут снять с учета автомобиль, отправляемый на утилизацию, и получить возврат платы за регистрацию не выходя из дома.

На текущий момент в личном кабинете можно оформлять передачу владения автомобилем, получение возврата платы за регистрацию автомобиля, списанного в результате аварии или угнанного автомобиля, получать информацию об автомобиле и о водительских правах, и т.д.

Экономика
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