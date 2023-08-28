Европа перевооружается: портфель заказов трех крупнейших оборонных концернов Израиля превысил 43 миллиарда долларов

Спровоцировавшее массовое увеличение оборонных бюджетов в Европе вторжение России в Украину очевидным образом позитивно отразилось на финансовых отчетах оборонных компаний, в том числе – израильских.

За последнюю неделю два из трех ведущих израильских оборонных концернов – государственные "Рафаэль" и "Авиационная промышленность" (IAI) отчитались о рекордном росте портфелей заказов, превысивших в совокупности сумму в 27 миллиардов долларов. И это еще без учета рекордной сделки по поставке системы ПРО "Хец-3" Германии за 4 миллиарда долларов.

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Частный концерн "Эльбит Маарахот" еще не опубликовал свой отчет, однако уже в первом квартале его портфель заказов составлял 16 миллиардов долларов. Так что совокупный портфель заказов трех лидеров израильской оборонной промышленности превышает 43 миллиарда долларов.

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Портфель заказов "Авиационной промышленности" составил к концу июня 2023 года 16,4 миллиарда долларов, объем продаж за первое полугодие – 2,54 миллиарда долларов, чистая прибыль – 165 миллионов долларов.

Концерн "Рафаэль" сообщил, что портфель заказов в его распоряжении впервые превысил 40 миллиардов шекелей и составил 41,1 млрд шекелей (10,8 млрд долларов). Объем продаж в первом полугодии 2023 года – 6,2 миллиарда шекелей (1,6 млрд долларов), чистая прибыль – 111 миллионов шекелей (29 млн долларов).