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Экономика

В воскресенье Израиль закроют: бастуют инспекторы пограничных переходов

Авиация
Забастовка
МВД
время публикации: 28 февраля 2025 г., 14:54 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 15:04
В воскресенье Израиль закроют: бастуют инспекторы пограничных переходов
Yossi Zamir/Flash90

Из-за забастовки пограничных инспекторов Управления регистрации населения и миграции при МВД все пограничные переходы Израиля, включая международный аэропорт Бен-Гурион, в воскресенье полностью прекратят свою работу. Не будет разрешен ни въезд, ни выезд – в том числе обладателям биометрических паспортов, которые в обычное время могут пройти регистрацию на автоматических аппаратах.

Забастовка состоится в воскресенье, 2 марта, она начнется в 7:00 и продлится вплоть до 16:00. Забастовка будет включать все пограничные переходы, включая аэропорт Бен-Гурион, переход Алленби, переход Рабин и переход Бегин (Таба).

Управление аэропортов предупреждает, что из-за забастовки инспекторов службы пограничного контроля МВД будет невозможен въезд и выезд из Израиля – как для израильтян, так и для иностранцев. Фактически, речь идет о полной остановке пассажирского движения в Израиль и из него.

По указанию министра транспорта Мири Регев, накануне прошло совещание по оценке ситуации со всеми задействованными сторонами, и были даны инструкции по подготовке к забастовочным санкциям.

Управление аэропортов рекомендует пассажирам сверяться с авиакомпаниями перед прибытием в аэропорт Бен-Гурион, поскольку их рейсы могут быть отменены или задержаны из-за невозможности прохождения пограничного контроля. В аэропорту готовятся обслуживать пассажиров, которые могут застрять в Израиле или за его пределами из-за забастовки.

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