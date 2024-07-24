12-й телеканал показал интервью с первым мужчиной, решившемся рассказать об изнасиловании 7 октября

Во вторник, 23 июля, телеканал "Кешет-12" в вечернем выпуске новостей показал интервью с мужчиной, решившемся рассказать о пережитом во время атаки террористов 7 октября изнасиловании.

Собеседник телеканала участвовал в музыкальном фестивале Nova, проходившего около кибуца Реим, когда на участников фестиваля напали террористы.

Мужчина не называет своего имени, его голос изменен, а на телеэкране виден только его силуэт.

Он рассказывает, как пытался в одиночку убежать от террористов, когда его настигла группа боевиков. "Они были пьяными от крови, они праздновали, они смеялись, размахивая пистолетами и ножами", – рассказывает он. "Ты пытаешься сопротивляться, но с тебя срывают одежду, смеются на тобой, унижают, плюют, прикасаются к твоим половым органам, насилуют тебя", – говорит он.

Собеседник рассказывает, что террористы насиловали его по кругу и смеялись, а он не знал, что делать: сопротивляться или отпустить ситуацию.

По словам мужчины, в какой-то момент насильников куда-то позвали, и они бросили его.

Мужчина рассказывает, что спустя девять с половиной месяцев после случившегося, он до сих пор не может прийти в себя. По его словам, посреди отвлеченного разговора с другими людьми, на него вдруг накатывают воспоминания. Он стал замкнутым, редко выходит из дома и очень часто принимает душ, "чтобы очиститься от того, что с ним произошло".

По информации телеканала, в начале года мужчина вместе с другими пережившими резню 7 октября подал иск против государства, требуя компенсацию в размере полмиллиарда шекелей. Податели иска утверждают, что до сих пор чувствуют себя брошенными государством на произвол судьбы.

Собеседник телеканала подал жалобу в управление полиции "Лахав-433", после чего ответил на вопросы следователей специального подразделения, расследующего сексуальные преступления террористов. Его показания будут использованы в суде против боевиков "Нухбы".