Управление "Офек Цфони" начнет восстановление пострадавших домов в Манаре

Управление "Офек Цфони", ответственное за восстановление населенных пунктов севера, разрушенных в результате ракетных обстрелов ливанской террористической организации "Хизбалла", начало, совместно с налоговым управлением и другими структурами, работу по формированию карты разрушенных и поврежденных объектов.

Карта создается с целью начала восстановления разрушений по мере возможностей. Согласно газете "Исраэль а-Йом", первым населенным пунктом, который будет восстанавливаться, станет кибуц Манара.

Издание отмечает, что работы будут вестись там, где это возможно без подвергания ремонтных рабочих чрезмерному риску.

По состоянию на 23 июня были повреждены не менее 1016 строений, 68% из которых – жилые дома, 17% - общественные здания, остальные – инфраструктурные объекты.

Сильнее всего пострадали Метула, Манара, Кирьят-Шмона, Штула, Зраим и Авивим.

Также управление начинает работы по бронированию учебных заведений.