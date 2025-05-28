Ebay закрывает свой центр в Израиле и увольняет 200 работников
время публикации: 28 мая 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 11:58
Компания Ebay, владеющая одноименной платформой интернет-торговли, уведомила работников своего центра исследований и разработок в Израиле о намерении закрыть его в конце 2025 года.
Около 200 работников центра, открытого еще в 2005 году, будут уволены.
Центр занимается разработкой технологических решений для обработки данных, аналитики и т.д.
Постепенное сокращение штата израильского центра началось в 2023 году, когда в нем работали 350 сотрудников.
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