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Экономика

Налоговое управление готовит торговые онлайн-платформы к отмене освобождения от НДС

время публикации: 20 августа 2024 г., 09:21 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 09:21
Налоговое управление готовит торговые онлайн-платформы к отмене освобождения от НДС
Flash90

Израильское налоговое управление начало проверку готовности крупных международных торговых онлайн-платформ к отмене действующего в Израиле освобождения от НДС на покупки до 75 долларов.

Как сообщает The Marker, таможенный департамент обратился на минувшей неделе к экспедиторским компаниям с предупреждением о намерении созвать совещание, чтобы понять, каковы будут операционные последствия отмены налоговой льготы для компаний, работающих в этой сфере.

Большая часть онлайн-импорта осуществляется через крупные платформы, такие как Amazon, eBay, Ali Express и т.д., и мировая практика показывает, что в таких случаях гораздо удобнее и легче предоставить платформе возможность взимать налог непосредственно при покупке товара, а не на таможне после его доставки в Израиль.

Однако далеко не все платформы готовы на это, и для покупок с таких платформ ответственность за взимание налога будет ложиться на экспедиторские компании, с которыми платформы заключили договор о доставке товаров.

Вместе с тем, следует отметить, что на данный момент вероятность отмены льготы крайне низка из-за непопулярности этой меры среди населения.

Экономика
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