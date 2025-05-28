Японская страховая компания Sompo закрывает центр инноваций в Израиле

Крупная японская страховая компания Sompo объявила о закрытии своего центра инноваций в Израиле, открытого в 2018 году и расширенного в 2023 году.

Штат центра, активно сотрудничавшего с израильскими стартап-компаниями, составляет 13 человек. Согласно компании, закрытие центра не связано с его деятельностью, а является частью реструктуризации компании.

В компании подчеркнули, что все действующие партнерские программы продолжатся.