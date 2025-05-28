x
28 мая 2025
|
последняя новость: 22:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 мая 2025
|
28 мая 2025
|
последняя новость: 22:56
28 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Японская страховая компания Sompo закрывает центр инноваций в Израиле

Хайтек
время публикации: 28 мая 2025 г., 22:00 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 22:00
Японская страховая компания Sompo закрывает центр инноваций в Израиле
Wikipedia/ Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sompojapan_TokyoOffice.jpg

Крупная японская страховая компания Sompo объявила о закрытии своего центра инноваций в Израиле, открытого в 2018 году и расширенного в 2023 году.

Штат центра, активно сотрудничавшего с израильскими стартап-компаниями, составляет 13 человек. Согласно компании, закрытие центра не связано с его деятельностью, а является частью реструктуризации компании.

В компании подчеркнули, что все действующие партнерские программы продолжатся.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 мая 2025

Ebay закрывает свой центр в Израиле и увольняет 200 работников