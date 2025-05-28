Японская страховая компания Sompo закрывает центр инноваций в Израиле
время публикации: 28 мая 2025 г., 22:00 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 22:00
Крупная японская страховая компания Sompo объявила о закрытии своего центра инноваций в Израиле, открытого в 2018 году и расширенного в 2023 году.
Штат центра, активно сотрудничавшего с израильскими стартап-компаниями, составляет 13 человек. Согласно компании, закрытие центра не связано с его деятельностью, а является частью реструктуризации компании.
В компании подчеркнули, что все действующие партнерские программы продолжатся.
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