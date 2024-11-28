Как прекращение огня с "Хизбаллой" влияет на экономику Израиля. Обзор

Израиль и "Хизбалла" оправдали прогноз фондовых рынков. Кац уступил минфину. Баркат обещал объявить чрезвычайное положение.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

После прекращения огня

Соглашение о прекращении огня вступило в силу только вчера, однако фондовые рынки начали закладывать его в ценообразование около трех недель назад. За этот период стоимость деривативов CDS по израильским государственным облигациям со сроком погашения в 5 лет (инструмент страхования на случай банкротства), в конце октября снизилась более, чем на 30%, а доходность десятилетних государственных облигаций снизилась до 4,45%, что ниже учетной ставки Банка Израиля и всего на 0,2% выше доходности десятилетних облигаций США. Шекель также заметно подорожал по отношению к доллару и евро, однако в данном случае следует учитывать не только окончание военных действий на севере, но и тот факт, что ФРС и ЕЦБ снизили учетные ставки, тогда как Банк Израиля пока себе позволить этого не может.

Прекращение военных действий на севере положительно отразится на экономических показателях Израиля, поскольку означает, среди прочего, что меньше резервистов будут оторваны от работы, что восстановится авиасообщение (первые ласточки – авиакомпании Wizz Air и Azal – объявили о возвращении уже в первые сутки прекращения огня). Оправдавшиеся прогнозы рынка означают, что государству будет немного легче финансировать рост бюджетного дефицита, а с учетом наметившегося в последние два месяца замедления инфляции на повестку дня снова вернулось снижение учетной ставки (правда вряд ли раньше второго квартала следующего года)

С другой стороны, если до сих пор правительство в целом и министр финансов в частности могли списывать (и списывали) на войну все негативные явления, от резкого роста дефицита госбюджета и инфляции до снижения учетной ставки, то теперь это делать будет сложнее, поскольку исчезает причина высокого уровня неопределенности. Впрочем, уверен, что в ближайший год власти по-прежнему будут пытаться списывать проблемы и неудачи на последствия войны, ведь перед правительством стоят задачи по восстановлению севера и по изысканию финансирования на долгосрочное увеличение оборонного бюджета.

Кац сломал сопротивление ЦАХАЛа

Оборонный бюджет – самая большая неизвестная переменная в государственном бюджете на 2025 год. Комиссия Нагеля по формированию плана развития ЦАХАЛа на ближайшее десятилетие опубликовала пока только промежуточные рекомендации, которые и фигурируют в том варианте Закона о госбюджете, который продвигается на текущий момент. Ожидается, что добавят к оборонному бюджету еще 10-20 миллиардов шекелей в год, которые минфину придется изыскивать в последний момент. При этом уже сейчас правительство было вынуждено второй раз менять заявленный дефицит госбюджета 2025 года (после того, как четырежды меняло рамки бюджета 2024 года). Изначально заявленные 4% превратились в 4,3%, а на этой неделе – в 4,4%. Скорее всего публикация окончательных рекомендаций комиссии Нагеля приблизит дефицит к 5%.

Однако в экономическую историю Израиля эта неделя войдет не поэтому. Ровно месяц назад, когда правительство утверждало проект государственного бюджета на 2025 год, я написал, что ЦАХАЛ снова обыграл минфин, в очередной раз заблокировав назначение аудитора министерства финансов для надзора за военным бюджетом в вопросе денежного довольствия солдат срочной службы, зарплат и пенсий кадровых военных. Раз за разом министры обороны срывали любые договоренности, не пуская министерство финансов в эту "святая святых". ЦАХАЛ оставался единственной масштабной государственной структурой, неподотчетной аудиту министерства финансов.

Однако за этот месяц ситуация резко изменилась, полагаю, что из-за увольнения министра обороны Йоава Галанта и назначения на его место Исраэля Каца. За последние два десятилетия было два политика занимавших и пост министра обороны, и пост министра финансов, и при этом не являющихся кадровыми военными (весь бывший генералитет традиционно выступал против назначения аудитора минфина в финансовую службу ЦАХАЛа). Но Авигдор Либерман пришел в минфин после минобороны, и когда он пытался продвигать назначение аудитора, ему в министерстве обороны противостоял бывший начальник генштаба Бени Ганц. Кац же сначала отработал каденцию в минфине, когда в минобороны был Бени Ганц, а теперь пришел в министерство обороны.

Так или иначе, с утверждением правительством закупки для ЦАХАЛа новых корветов у "Израильских судоверфей" и сотен бронированных внедорожников у американских компаний, начальник генерального штаба Герци а-Леви объявил о назначении первого в истории аудитора ЦАХАЛа в звании полковника, который будет представлять департамент главного аудитора в министерстве финансов.

Баркат выходит на тропу войны

Минувшая неделя была, среди прочего, неделей публикации финансовых отчетов, среди которых наибольшее внимание традиционно привлекли три сектора – банки, оборонные концерны и ритейлеры, причем во всех трех секторах в отчетах фигурировали рекордные показатели прибыли.

Но если рекордные прибыли и портфели заказов концернов "Авиационная промышленность", "Эльбит" и "Рафаэль" – гордости израильской инженерной мысли – СМИ, политики и общество воспринимают как положительную новость, то отношение к банкам и ритейлерам диаметрально противоположное, и нельзя сказать, что совсем незаслуженно.

За первые девять месяцев 2024 года прибыль "банковской пятерки" составила 22,6 миллиарда шекелей, что на 15,3% больше, чем в 2023 году. Третий квартал банки завершили с прибылью 7,64 миллиарда шекелей, что на 30,6% больше, чем в последнем предвоенном квартале. И хотя часть рекорда на самом деле является прибылью прошлых кварталов, в которых из опасения роста проблемных долгов были "отложены" крупные суммы, которые теперь вернулись в графу прибыли, основную часть по-прежнему составляет доход от сотен миллиардов шекелей, лежащих на текущих счетах банков.

Финансовые отчеты ритейлеров вынудили министра экономики Нира Барката выйти на тропу войны, и уведомить министра финансов Бецалеля Смотрича о намерении объявить чрезвычайное положение в экономике. Если такое положение будет объявлено, министерство экономики получит возможность штрафовать ритейлеров за необоснованное чрезмерное повышение цен на жизнеобеспечивающие товары, такие как детское питание, минеральная вода, гигиенические прокладки, макаронные изделия и авиабилеты в Израиль.

Впрочем, внешне грозный шаг Барката (на 14-й месяц войны и после того, как все, кто хотел, уже по три раза объявили о повышении цен) выглядит сильно запоздавшим даже без учета того, что на реализацию заявленной угрозы потребуется время.