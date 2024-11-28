Утвержден проект "Расселение-Застройка" в Хадере на 5000 квартир

Муниципалитет Хадеры объявил о трех проектах комплексах "Расселение-Застройка", в которых около 1000 квартир в старых домах будут снесены и на их месте будут построены 5000 квартир.

420 квартир будут построены в комплексе "а-Наси", 620 квартир – в комплексе "Алахсон" и около 4000 квартир – в квартале Йосефталь в старом центре города.

Помимо жилья в рамках проектов будет обновлена инфраструктура, построены парки и другие общественные территории, торговые и общественные площади.