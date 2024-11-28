Утвержден проект "Расселение-Застройка" в Хадере на 5000 квартир
время публикации: 28 ноября 2024 г., 12:14 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 12:14
Муниципалитет Хадеры объявил о трех проектах комплексах "Расселение-Застройка", в которых около 1000 квартир в старых домах будут снесены и на их месте будут построены 5000 квартир.
420 квартир будут построены в комплексе "а-Наси", 620 квартир – в комплексе "Алахсон" и около 4000 квартир – в квартале Йосефталь в старом центре города.
Помимо жилья в рамках проектов будет обновлена инфраструктура, построены парки и другие общественные территории, торговые и общественные площади.
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