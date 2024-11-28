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Экономика

Жителям Тель-Авива придется платить за парковку вне своего квартала

Автомобили
Тель Авив
время публикации: 28 ноября 2024 г., 11:42 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 11:42
Жителям Тель-Авива придется платить за парковку вне своего квартала
Пресс-служба мэрии Тель-Авива

Тель-Авивская мэрия начинает работы по замене знаков, регулирующих платную парковку вдоль тротуаров, помеченных синей и белой краской. Новые правила оплаты парковки вступят в силу 17 января 2025 года.

В рамках реформы количество парковочных зон будет увеличено с 7 до 14, а площадь каждой зоны, соответственно, уменьшится. Мэрия будет выдавать жителям только два парковочных талона на домохозяйство – один бесплатно, второй – за 500 шекелей в год.

Жители Тель-Авива будут обязаны платить за парковку вне зоны, в которой они проживают, но будут иметь право на скидку в размере 30% от тарифа для иногородних.

Часы платной парковки будут расширены: в будние дни они будут начинаться на час раньше, с 08:00, а в пятницу заканчиваться на четыре часа позже, в 17:00.

Экономика
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